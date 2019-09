„Endlich barrierefrei“

Blickfang Ruhesitz Wetterstein: Neuer gläserner Haupteingang mit Aufzug

Augsburg : Ruhesitz Wetterstein |

Anstatt einem Treppenlift mit einer Rampe ist ein neuer moderner Haupteingang mit integriertem Aufzug gebaut worden. Jetzt sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die Bewohner können direkt über den Lift ins Gebäude transportiert werden.

Ein richtiges Schmuckstück

„Endlich einmal eine Baustelle, bei der mich der Lärm gefreut hat“, sagt ein Bewohner zum neuen Eingang. Im August ist er nach einer viermonatigen Bauzeit endlich in Betrieb genommen worden. „Gebaut wurde der neue Haupteingang von regionalen Handwerksfirmen, darauf lege ich großen Wert“, so Robert Krenn, der Geschäftsführer und Heimleiter. Die Bauarbeiten waren ziemlich aufwendig. So musste die obere Ebene um einen Meter verlängert werden.Aber jetzt ist jeder der Bewohner sehr froh, dass ihr Ruhesitz Wetterstein nun einen so modernen und zudem praktischen Eingang bekommen hat und schon von außen ein „richtiges Schmuckstück“ ist.Der größte Vorteil des neuen Haupteinganges ist die Barrierefreiheit. Ab sofort können die Fahrdienste die Bewohner direkt vor dem Aufzug absetzen und müssen nicht mehr wie früher über eine Rampe fahren.Mehr unter www.ruhesitz-wetterstein.de