Deutschland betet gemeinsam

Sie wollen die Stärke des Glaubens und der Gemeinschaft zeigen und sich vor Gott für alle diejenigen einsetzen, die unter der Krise der Pandemie leiden oder täglich Opfer für andere Menschen bringen, teilweise unter Einsatz ihres eigenen Lebens.Die Aktion wird von jüdischen und christlichen Glaubensgemeinschaften und Kirchen sowie von vielen prominenten geistlichen Würdenträgern und Politikern aktiv unterstützt. Neben dem Zusammenstehen in Krisenzeiten möchten die Initiatoren und Unterstützer mit der gemeinsamen Gebetsaktion auch ein Zeichen gegen den Antisemitismus setzen.Das gilt jetzt in der Zeit der Not besonders: Lassen Sie uns gemeinsam Gott in diesen schwierigen Zeiten um seine Hilfe bitten“, sagt Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV. „Wir freuen uns, gemeinsam mit hunderttausenden anderen Menschen in dieser Zeit durch Gott im Gebet verbunden zu sein.“Einen Gebetstext findet man u.a. auf der Website von, auf der Seite der Evangelischen Allianz sowie anderer kirchlichen Einrichtungen, auf denen man sich registrieren kann.