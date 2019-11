Aktionsgemeinschaft Lechhausen e.V. - aktiv für Lechhausen

Werden Sie Mitglied.

Aufgaben der Aktionsgemeinschaft Lechhausen:

Organisation und Veranstaltung des Lechhauser MarktsonntagesUnterstützung der Lechhauser KirchweihOrganisation und Veranstaltung des Lechhauser WeihnachtsmarktesUnterstützung LechkulturUnterstützung Wochenmarkt in LechhausenUnterstützung Maibaumfest in LechhausenGestaltung der Weihnachtsbeleuchtung in Lechhausens ZentrumMithilfe bei der Stadtteilentwicklung in mehreren Gremien wie zum Beispiel: Stadtteilentwicklungsprogamm- Neugestaltung der Lechhauser Mitte- StadtplatzStärkung des Stadtteilzentrum für Handel und Gewerbe z.B. Parkplatzgestaltung, Verkehrsführung, Wohnwerterhaltung,Peter Fischer, 1. VorsitzenderTel. 0821/704418 Mail: fischer.peter.augsburg@t-online.deWalter Wölfle, 2. VorsitzenderMail: pelz-rottner@t-online.dePostanschrift:Aktionsgemeinschaft Lechhausen e.V.c/o Peter FischerAllensteinstr. 14a, 86167 Augsburg