Corona – jetzt wird‘s richtig ernst- alles läuft nach Plan!

Mutiertes Virus gehört zum Plan

Angst der Menschen und die "Neue Welt"

Der "totale Ernstfall" und "The Grate Reset"



Das neue Virus und die Enteignung aller Bürger

Digitale Überwachung und Sozialpunkte

Hinrissiges Geschwurble?

Man kann das überprüfen und sich informieren!

Demokratie abgeschafft?

Gutes Ende noch möglich

Wo Sie sich informieren können:



„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“

Herr Söder spricht davon, dass es erst Normalität geben wird, wenn alle geimpft sind, Frau Merkel spricht von einem „harten Winter“ und Drosten droht uns bereits das nächste Virus an. Übrigens ist es völlig normal, dass Viren mutieren, insbesondere nach Impfungen. Kaum wurde in Großbritannien geimpft, war auch schon eine Mutation da und sorgte an den Flughäfen für Aufregung.Derzeit läuft alles nach Plan. Nach dem Plan der Weltelite. Und dabei ist es völlig egal, wie das Infektionsgeschehen ist und es ist völlig egal, ob und wieviele Menschen an oder mit Corona, oder an einem Blinddarmdurchbruch sterben. Corona ist das Mittel zum Zweck. Und erst der Anfang. Das mutierte und vielleicht schlimmere Virus ist von Drosten bereits angekündigt und ebenfalls Teil des Plans.Doch wie ist der Plan? Ein Virus sorgt für Angst, die Menschen folgen den Anweisungen der Regierung. Die Wirtschaft wird mittels „Lockdowns“ gegen die Wand gefahren, bis der gesamte Mittelstand, später die gesamte Wirtschaft kaputt ist. Menschen werden mürbe gemacht, von einander isoliert, damit sie sich nicht widersetzen. Derweil werden neue Vorschriften erlassen, und die Digitalisierung, die Erschaffung einer neuen finanziellen Ordnung und die Verstaatlichung aller Güter, vorangetrieben. Gewinner sind am Ende die wenigen Reichen der Welt, die dieselbige beherrschen. Die Bevölkerung ist mit dem Nötigsten versorgt und soll damit glücklich sein. Sie wird durch die weitreichende Digitalisierung überwacht und gesteuert. Dass die Bevölkerung damit nicht einverstanden sein könnte ist einkalkuliert. Weil sie sich das nicht freiwillig gefallen lässt, wird sie in Angst versetzt, Gesetze geschwind verändert und den Menschen versprochen, wenn sie sich brav an die „Regeln“ halten, wird alles wieder enden. Die Digitalisierung, also die Überwachung, wird der Bevölkerung als Schutz, Fürsorge und Bequemlichkeit verkauft. Gegen Widerstand wird mit harten Maßnahmen vorgegangen. Wie es enden soll, das kann man nun langsam erahnen. Man kann es aber auch direkt nachlesen.Bill Gates sprach schon im Juni 2020, davon, dass das nächste Virus wirklich „aufsehenerregend“ wird. Dabei ist er nicht etwa Hellseher, sondern einer der Wisser und Profiteure des Plans, den sich einige einflussreiche Menschen ausgedacht haben.Söder hat das ebenfalls im Sommer angekündigt, als er sagte „Wir haben den totalen Ernstfall jetzt geprobt“. Frau Von der Leyen und Bundeskanzlerin Merkel sprechen öffentlich davon, dass sie „The Grate Reset“ unterstützen, Frau Merkel sprach von einem „harten Winter“, die Amerikaner vom „Dark Winter“.Das nächste Virus ab März 2021, und nicht endende „Lockdowns“ sind ein Teil des Planes, an dessen Ende „The Grate Reset“ steht. Gemeint ist damit die neue finanzielle Weltordnung und die neue Verteilung der Weltmacht. China soll hierbei eine große Rolle spielen, neben den anderen Akteuren, die sich unter dem Begriff „Weltbanken“ oder „Finanzmarkt“ tarnen. Gedacht ist, ein „universelles Grundeinkommen“ (kein bedinungsloses!) das jedem Bürger zugeführt wird, einhergehend mit der Enteignung eines jeden Bürgers und die Abschaffung der Demokratie. Wenn die Menschen nach der Coronakrise ihre Kredite und Zahlungen nicht mehr bedienen können, bietet der Staat an, diese nicht mehr zahlen zu müssen. Jeder Bürger erhält ein Grundeinkommen, als Gegenleistung gehört das Eigentum „dem Staat,“ (der dann nicht mehr das Volk ist), man legt einen Offenbarungseid für immer ab und ist ein braver Staatsbürger, ein Leibeigner der Weltelite.Geplant ist dies mittels digitaler Überwachung und Künstlicher Intelligenz, so wie in China die Menschen bereits „Sozialpunkte“ haben. Übrigens für jeden Bürger, und wer nicht einwilligt, gilt als Gefährder und wird vom sozialen Leben ausgeschlossen oder eingesperrt. Ebenso wird jeder Mensch geimpft und damit gechipt, weil damit die Menschen gut überwacht, manipuliert, „ruhiggestellt“ werden können. Die Technik dafür ist lägst verfügbar, G5 spielt ebenfalls eine Rolle. Geld wird digital und von Künstlicher Intelligenz gesteuert. Beispielsweise könnten sich Türen zu Läden dann öffnen, wenn man genügend Sozialpunkte auf seinem digitalen Konto hat. Wer vielleicht ohne Maske rumläuft wird mit Abzug von Sozialpunkten bestraft. Wer sich zu oft widersetzt kann eben nichts mehr zu essen kaufen.Das Virus kann einige schlimm erwischen, es ist nicht harmlos. Die Maßnahmen zur Eindämmung allerdings erwischen alle und sind weitausgefährlicher. Die Demokratie wird durch ein totalitäres Regime, das aus einigen wenigen besteht, abgelöst und Corona ist das Trojanische Pferd dafür.Unter dem Deckmantel Corona herrschen mittler Weile schlimmere Zustände als in der DDR, die Bundeskanzlerin kennt sich damit auch bestens aus.Das klingt unglaublich und allenfalls wie ein böses Märchen nach dem Vorbild von Orwell. Es wäre schön, gar unterhaltsam, wenn das alles nur durchgeknallte Fantasien von Aluthut-Trägern wären. Diese Gedanken möchte man schnell verdrängen und als hirnrissiges Geschwurble abtun. Sollte man aber nicht! In China ist es teilweise bereits so.Man kann davon ausgehen, dass genau das unsere „neue Normalität“ werden soll. Und nachzulesen und überprüfbar ist das alles: Die Impfung mit Chip wurde bereits in Bangladesh an Neugeborenen ausprobiert, man findet das unter ID2020. Wer nach GAVI sucht, findet, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung stark involviert ist. Bill Gates, Rockefellers und Rothschilds (Eugeniker) machen seit Jahren keinen Hehl daraus, dass sie die Welt für überbevölkert halten und durch Impfungen die Bevölkerung reduzieren woĺlen.Wer die Arte- Dokumentation „Profiteure der Angst“ ansieht, wird bemerkenswerte Parallelen zum Vorgehen bei Corona finden. Im Jahr 2001 übrigens wurde in Amerika bereits ein Szenario unter dem Namen „Dark Winter“ mit dem Killervirus „Anthrax“ durchgespielt. Dabei ist ein Teil des Planes, die Bevölkerungen gegeneinander aufzubringen und Demonstranten und Widerstand der Bevölkerung zu elimenieren. Demonstranten werden dafür verantwortlich gemacht, dass sich das Killervirus verbreitet und mutiert.Ende 2019 wurde im Planspiel „Event 201“ Corona „gespielt“, und bisher verläuft alles gemäß dem Planspiel. Drahtzieher sind mitunter die WHO und die Hopkins Universität.Die Pläne der Enteignung und der neuen Weltordnung kann man völllig unverhohlen im Buch des Klaus Schwab nachlesen. Wer Klaus Schwab ist? Der Gründer des Weltwirtschaftsforum, das in Davos statt findet, einer der kräftig mitmischt und dessen Sohn in China das Büro der WEF leitet. In seinen Büchern „The Grate Reset“ und „Covid19- der große Umbruch“ ist nachzulesen, was sein Vorschlag für die Zukunft der Menschen ist. Die Regierungen scheinen das für eine gute Idee zu halten.Paul Schreyer hat sich mit der Vorgeschichte der Corona- Krise bereits in seinem Buch "Chronik einer angekündigten Krise" befasst.Bundeskanzlerin Merkel bestimmt aktuell mit den Ministerpräsidenten in der „Ministerpräsidendenrunde“ nie dagewesene Einschränkungen der Grundrechte und der Bewegungsfreiheit. Dabei ist dieses Gremium in unserer Staatsform nicht vorgesehen. Das ist verfassungswidrig.Ohne Parlamente wird regiert und werden Verordnungen erlassen. Ebenso wurden im Ausnahmezustand neue Gesetze beschlossen. Die Schuldenbremse wurde ausgesetzt, die Bundesregierung leiht sich "am Kapitalmarkt" Milliarden. Die Sicherheit dafür ist das Volk. Die Gewaltenteilung funktioniert nicht mehr, die Justiz spricht nicht mehr Recht, die Polizei wird benutzt um sinnlose Maßnahmen durchzusetzen. Das Infektionsschutzgesetz wurde im Ausnahmezustand verändert, damit die Verordnungen auf einem Gesetz basieren. Es wird an Moral und Solidarität der Menschen appeliert und den "Unvernünftigen" die Schuld für die steigenden "Infektionszahlen" zugeschoben. Die Bundeskanzlerin lobt die Demonstranten in Minsk, die dort für ihre Grundrechte auf die Straße gehen, während die Demonstrationen in Deutschland mit Polizeigewalt und Wasserwerfern unterbunden wurden. Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht gelten nur noch als akzeptabel, wenn sie regierungskonform sind. Ausgelassenes Feiern mit mehreren Menschen ist "inakzeptabel".Wenn Maßnahmen beschlossen werden, ohne dass deren Notwendigkeit oder wenigstens deren Wirksamkeit nachgewiesen ist, wenn unverhältnismäßige Verbote und Bestimmungen fraglos mit Strafe durchgesetzt werden, dann ist das totalitär.Es geht nicht um Gesundheit. Wenn es um Gesundheit ginge, würden nicht aufAnraten der Bertelsmannstiftung Krankenhäuser geschlossen und Bettenabgebaut, und statt dessen Miliarden in Impfungen investiert. DieseImpfungen werden im Eiltempo zugelassen und nun statt an Laborratten anunseren Senioren ausprobiert. Es geht um das, worum es auch in Kriegen geht: Macht und Geld. Im digitalen Zeitalter auf einer anderen Ebene.Jeder Mensch in der Bundesrepublik Deutschland sollte diese Pläne nun zur Kenntnis nehmen und sich außerhalb der Leitmedien informieren. Andere sollten wieder als Menschen mit Gesichtern wahrgenommen werden, statt als Virusträger und potentielle Gefährder oder welche die "schuld" sind. Menschen sind soziale Wesen und haben das Recht auf Freiheit, Autonomie, Entfaltung und Gesundheit.1. Die Angst vor Corona beiseite stellen.2. Sich informieren über „The Grate Reset“, die Zusammenhänge der Bilderbergkonferenzen und der Leitmedien, über „Event 201“, „Dark Winter“, Klaus Schwab und „Covid19- der große Umbruch“.Peter König ist Wirtschaftswissenschaftler und hat über Schwabs Buch einen ernüchternden Artikel verfasst:www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP09720_231220.pdfEinen weiteren Artikel über China und dessen Einfluss findet man hier: http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27204%C2%A... Über „Dark Winter“ kann man hier etwas sehen. https://brandnewtube.com/watch/dark-winter-explain... Das Planspspiel „Event 201“ ist hier zu sehen: https://centerforhealthsecurity.org/event201/ und mehr Informationen findet man unter www.2020news.de und www.corona-ausschuss.de.Alle die sich jetzt veranlasst sehen, böse Kommentare zu verfasssen, oder die mögliche Wirklichkeit zu verleugnen, sind gebeten, diese Angaben anzuschauen und zu überprüfen. Auch wenn es zunächst erschütternd und wirklich crazy und schwer zu glauben ist. Man möchte hoffen, dass das alles nur sehr großer Blödsinn ist, und es wirklich nur um unsere Gesundheit geht, und alle Politiker es gut mit der Bevölkerung meinen.