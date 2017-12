gibt mit Fachkenntnis und viel Witz Einblicke in das Gesetzes-Wirrwarr des Strafgesetzbuches.Amkommt Lucas mit seinem Programmin dieDafür verlosen wir! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr bis zum 7. Januar 2018 auf "Mitmachen" klicken! Die Gewinner werden am 8. Januar per interner Nachricht hier auf myheimat informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Zur Teilnahme! Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Alle weiteren Infos zur Veranstaltung gibt es hier