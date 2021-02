Theater EUKITEA will mit Challenge ein friedlicheres Miteinander erreichen

Mit Friedenskarten will das Theater Eukitea in diesen besonderen Zeiten Kindern und Erwachsenen jeden Tag einen kleinen Friedensimpuls schicken

Das Theater EUKITEA setzt in diesen besonderen Zeiten einen Friedens-Impuls für Kinder aber auch für Erwachsene: Vom 1. Februar bis 16. März wird jeden Tag einer der EUKITEA-Schauspieler*innen und -Workshopleiter*innen aus den Ensembles in Berlin und Diedorf jeweils eine EUKITEA Friedenskarte in einem kurzen Video vorstellen.Die EUKITEA Friedenskarten "Govindas magisches Friedensalphabet" sind ein liebevoll illustriertes Kartendeck mit 44 Karten, gleichermaßen für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Dabei stehen von Karte zu Karte unterschiedliche Friedensqualitäten im Fokus von z.B. von A wie „Akzeptanz“ bis zu Z wie „Zuversicht“.Gerade in diesen herausfordernden Zeiten lernt man mit Govinda, dem weisen Friedenselefant, von Karte zu Karte die verschiedenen Qualitäten kennen, mit denen Frieden möglich sein kann. Eine weise, humorvoll innige Unterstützung für jeden Tag auf dem Weg zu innerem und äußerem Frieden. Herrlich humorvoll, heiter, leicht und farbenfroh führt Govinda mit seinen Freunden in die Tiefen der Kräfte, die es für den Frieden braucht.Diese liebevoll gestalteten Friedenskarten können als lebensfrohes Tool dienen. Die motivierenden und pädagogisch wertvollen Karten mit 44 Friedensqualitäten bieten eine wunderbare Möglichkeit, ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft zu stärken, sei es im Kindergarten-, Klassen-, oder Familien-Verband. Die Karten sind individuell und nachhaltig einsetzbar und machen Kindern wie Erwachsenen große Freude.Auf der EUKITEA Website (www.eukitea.de) sowie dem Instagram-, Facebook- und YouTube-Kanal des Theaters wird ab 1. Februar dann täglich ein kurzes Video hochgeladen, in dem je eine Friedenskarte vorgestellt wird.Man nimmt sich eine verdeckte Karte aus dem Stapel, dreht sie um und schaut sie an … und da beginnt das Geheimnis: Vielleicht fallen einem Situationen ein, in denen die Friedenskarte bei einem Thema weiterhilft, das einen gerade beschäftigt. Man kann sich am Morgen eine Karte ziehen und sich von dieser Friedenskraft durch den ganzen Tag begleiten lassen.Das Kartenset entstand begleitend zu den beiden EUKITEA Theaterstücken zur Friedensbildung: „Viola und das magische Friedensalphabet“ (6- 10 Jahre) und „Five Little Pieces for Peace” (9- 12 Jahre). Es ist sowohl zur Vertiefung und Nachbereitung der Theaterstücke gedacht als auch für den alltäglichen persönlichen Gebrauch. Diese Karten sind so ansprechend gestaltet, dass viele Kinder, Eltern sowie Lehrer und Pädagogen damit vergnügt und spielerisch das gerade jetzt so wichtige Thema Frieden immer mehr in den Alltag integrieren können. Für 14,95 kann das Kartendeck mit einer E-Mail an info@eukitea.de bestellt werden. Mit dem Aktions-Code „Friedens-Challenge“ erhalten Sie sogar 10% Rabatt. (Text: Theater EUKITEA)