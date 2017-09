Gewinnspiel "Farbenfroher Herbst": myheimat sucht eure schönsten Herbstbilder!

Mitmachen und gewinnen!

nach einem tollen Sommer macht sich langsam aber sicher wieder die Herbststimmung in Deutschland breit. Die Tage werden wieder kürzer, und ehe man sich versieht, sind Schal und Mütze wieder an der Tagesordnung. Dennoch kein Grund, in Depressionen zu verfallen, denn der Herbst hat auch seine schönen Seiten - nicht umsonst wird er "die goldene Jahreszeit" genannt. Aus diesem Grund haben wir uns mal wieder ein neues Gewinnspiel für euch ausgedacht: Wir wollen eure schönsten Herbstbilde r sehen!Ob bunte Blätter, ein herbstlicher Sonnenuntergang oder einfach nur eine malerische herbstliche Kulisse - eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht kennt ihr ja einen Ort, der in der goldenen Jahreszeit besonders schön aussieht? Oder euch ist auf eurem Herbstspaziergang ein Eichhörnchen begegnet, das sich auf den Winter vorbereitet? Vielleicht entdeckt ihr in eurem Garten auch ein paar Herbstblumen, die besonders bunt leuchten? Dann teilt eure Fotos mit uns und zeigt uns, dass auch diese Jahreszeit durchaus ihre schönen Seiten habt.Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ladet einfach eure schönsten Herbstbilder als Schnappschuss oder Bildergalerie hoch und verseht sie mit dem Stichwort " Farbenfroher Herbst ". Unter allen Teilnehmern wird die myheimat-Jury dann die in ihren Augen eindrucksvollsten Fotos auswählen. Der Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2017. Zu gewinnen gibt es diesmal:50 Euro Amazon-Gutschein25 Euro Amazon Gutschein15 Euro Amazon-Gutschein(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema “ Farbenfroher Herbst ” passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.