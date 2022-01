Brücke zwischen Alt und Jung: Projekt Seniorpartner in School

Mit 66 Jahren

Für Michael Schaeffer, der über 30 Jahre Vertriebs- und Marketingleiter bei Ihle und bis 63 aktiver Spieler des TSV Dasing war, ist auch mit 66 Jahren noch lange nicht Schluss: „Ich habe einfach eine neue Herausforderung im Unruhestand gesucht“, sagt er. Schaeffer will seine Lebenserfahrung nutzen, um Grundschülern bei Alltagsproblemen zu helfen. „Ein Leben lang habe ich bestimmt und geführt. Jetzt ist die Herausforderung, zuzuhören, Ruhe zu bewahren und keine Lösungen vorzugeben.“Mit drei Kolleginnen baut Michael Schaeffer derzeit den Augsburger Standort von Seniorpartner in School auf, ein deutschlandweites Projekt, bei dem Ehrenamtliche ab 55+ sich in Grundschulen als Mediatoren engagieren. Trotz ihrer Ambitionen machen die Gründungsmitglieder, Frau Dr. Menges, Frau Kammeter-Schießl und Frau Mannert von Seniorpartner in School, Augsburg klar: Wir ergänzen das schulische Angebot und unterstützten das Beratungsnetzwerk der Schulen. Als ältere Generation leisten wir einen Beitrag für ein positives Lernklima und eine humane Streitkultur. Wir ermutigen die Schülerinnen und Schüler selbstverantwortlich zu entscheiden und zu handeln: Hilfe zur Selbsthilfe. Auf keinen Fall sind wir: „Opis und Omis“, wie Schaeffer es ausdrückt.SiS arbeitet zu 100% ehrenamtlich, sagt Schaeffer. Unsere Ausbildungs-, Fortbildungs- und Supervisionsangebote finanzieren wir ausschließlich durch Förderer und Sponsoren. Unsere Mediatoren werden – kostenfrei – in einer professionellen 85-stündigen Grundausbildung auf ihre Aufgabe vorbereitet. SiS baut eine Brücke zwischen Alt und Jung.Für die im Frühjahr 2022 beginnende 2. Ausbildungsstaffel zum ehrenamtlichen SiS-Schulmediator (m/w/d) suchen wie engagierte Menschen der Generation 55+.Anmeldung/Kontakt:Petra Mannert: Tel.: 0151/46262291E-Mail: p.mannert@sis-bayern.deWir, die Gründungsmitglieder von Augsburg, würden uns freuen Sie am:Kennenlerntag: 15.02.2022 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr am Zeughausplatz 4, Augsburg begrüßen zu dürfen.Weitere Infos: www.sis-bayern.de



Text: SiS Bayern