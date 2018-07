AVV-Fahrradbus Aktion am 22. Juli:

Augsburg : Landratsamt Augsburg |

Radlkilometer ganz bequem in den Stauden

sammeln und das STADTRADELN unterstützen

Im Rahmen der Aktion „STADTRADELN“ haben der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV), der Landkreis Augsburg, der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e.V. und die Regionalentwicklung Augsburg Land West – ReAL West e.V. eine ganz besondere Aktion für alle Fahrradfahrer vorbereitet.Seit 1. Mai fährt jedes Wochenende der AVV-Fahrradbus. Auf den AVV-Regionalbuslinien 601, 604 und 605 können Fahrgäste samstags und sonntags ihre Fahrräder bequem in den Naturpark Augsburg – Westliche Wälder transportieren lassen, um hier ihre Radtour zu starten.Eine dieser Radtouren führt entlang des Witaquelle-Radwegs. Am 22. Juli, zwischen 11 und 16 Uhr, gibt es an verschiedenen Stationen des Radweges allerhand zu entdecken. Und das Beste ist, das Radl reist bequem mit dem Bus. So können auch die kleinsten Radfahrer die Schönheit des Naturparks entdecken ohne eine zu weite Strecke fahren zu müssen.„Wir freuen uns, dass durch das besondere Angebot des AVV Familien aus der Stadt Augsburg die Möglichkeit haben, ihre Radtour direkt im Herzen des Naturparks zu starten“ sagt Werner Platteder, Geschäftsführer des Naturparkvereins. „Der Naturpark und die vielen Sehenswürdigkeiten eignen sich ideal für Naherholungssuchende aus der Stadt Augsburg“ ergänzt Benjamin Walther, Geschäftsführer der Re-gionalentwicklung. „Und ganz nebenbei können fleißig Radlkilometer für das STADTRADELN gesammelt werden“, freut sich Mareike Hartung, die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Augsburg.Der Witaquelle-Radweg führt zwischen Gessertshausen, Ustersbach und Fischach auf 20 Kilometern entlang des Schmuttertals. Zu entdecken gibt es neben dem Ursprung der Familie Mozart den Mehrgenerationenplatz und das Naturfreibad in Fischach. Unterstützt wird die Aktion durch die Brauerei Ustersbach, bei der das Wasser aus der Wita-Quelle gekostet werden kann.