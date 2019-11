1150 Jahre für das Ehrenamt

Augsburg : Landratsamt |

Landrat Martin Sailer ehrt langjährige Mitglieder des BRK-Kreisverbandes Augsburg-Land

„Diese Anerkennung soll zum Ausdruck bringen, was Sie in den letzten Jahrzehnten für das Bayerische Rote Kreuz und die Menschen in unserer Region getan haben. Gerade in der heutigen Zeit, in einer Gesellschaft, die immer höhere Ansprüche stellt und der Einsatz von Ehrenamtlichen oft als selbstverständlich gesehen wird, kann Ihr Engagement nicht oft genug gelobt werden.“ Mit diesen Worten bedankte sich Landrat Martin Sailer gemeinsam mit dem BRK-Vorstandsvorsitzenden Paul Steidle sowie dem Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Augsburg Land Thomas Haugg bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern des BRK für ihre langjährige Tätigkeit. Bei einer kleinen Feierstunde verlieh Landrat Martin Sailer den ehrenamtlich Engagierten im Namen von Innenminister Joachim Herrmann das Ehrenzeichen am Bande für 25, 40 sowie stolze 50 Jahre Dienst beim Bayerischen Roten Kreuz.Für ihre 25-jährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz wurden ausgezeichnet:• Frieda Beise aus Zusmarshausen• Sigrid Branner aus Zusmarshausen• Claudia Proißl aus Gersthofen• Markus Scherer aus Dinkelscherben• Cornelia Eberl aus Großaitingen• Maria Eigl aus Königsbrunn• Anja Happernagl aus Königsbrunn• Tobias Rittel aus Diedorf• Renate Bartosch aus Kühlental• Robert Meierhold aus Westendorf• Mandy Regis-Lebender aus Meitingen• Markus Wiedenmann aus ZusmarshausenFür ihre 40-jährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz wurden ausgezeichnet:• Monika Deuringer aus Bobingen• Inge Piechulla aus Gersthofen• Christian Sprenger aus Schwabmünchen• Gerlinde Weinmüller aus Meitingen• Petra Hahn aus Bobingen• Robert Berger aus Dinkelscherben• Ralf Kruger aus Zusmarshausen• Thomas Müller aus Zusmarshausen• Karlheinz Höld aus Bobingen• Jürgen Mauthe aus Meitingen• Thomas Sindl aus Meitingen• Stefan Riedel aus Königsbrunn• Axel Schuch aus Augsburg• Ursula-Maria Partsch aus Gessertshausen• Achim Winterstein aus Dinkelscherben• Christine Bergmeir aus Gersthofen• Klaus Weinmann aus Gersthofen• Anita Höhn aus Fischach• Egon Schwarz aus Bobingen• Anton Büchele aus MeitingenFür ihre 50-jährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz wurde ausgezeichnet:• Maria Meyer aus Ellgau