Die 423. Friedberger Andechswallfahrt findet am Montag 23. Mai 2022 statt.

Nachdem vom Kloster Andechs in diesem Jahr keine Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden, findet die Wallfahrt als Ein-Tages-Wallfahrt statt.Beginn 6 Uhr mit Statio in St. Jakob, 15 Uhr Pilgermesse in Andechs, Rückkehr mit Bussen aus Andechs ca. 18.15 Uhr, Einzug mit anschließender Maiandacht in St. Jakob 18:45 Uhr.am Freitag 6. Mai. 2022 von 15 Uhr bis 17 Uhr und Samstag 14. Mai 2022 von 9 Uhr bis 11 Uhr im Pfarrzentrum.Dringend gesucht werden Vorbeterinnen.Bei Interesse bitte melden bei klaus.greppmair@t-online.deInformationen zur Wallfahrt: www.wallfahrerverein-friedberg.de