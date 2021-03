VHS-Kurs: Strom und Geld sparen - So geht´s!

Mit dem richtigen Wissen lässt sich Geld sparen und das Klima schützen!Mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern klären wir im ersten Teil Fragen wie:- Wie kann ich meine Energiekostenabrechnung prüfen?- Wie wechsle ich den Strom-/Gasanbieter und wann?- Was kann ich zuhause tun, um Strom, Heizenergie und Geld zu sparen?Im zweiten Teil stellt Referent Norbert Endres (Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern) das Beratungsprogramm vor:- Welche Beratung ist kostenlos?- Wie laufen Hausbesuche für den Energie-Check daheim ab?-----------------------------Der Kurs (Kursnr.: V22003-03) findet als reines Onlineformat am Montag, den 12.04.2021, von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos.Eine Anmeldung ist unbedingt telefonisch unter 08251 87 37 0 oder online unter https://www.vhs-aichach-friedberg.de erforderlich.Aichach V22003-03: Energie und Strom sparen - so geht's! Termin: 1 x Mo., 19.00 bis 20.30 Uhr, am 12.04.21