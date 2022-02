Online-Sprechstunde zur Heizungserneuerung am 29.03.2022

Am 29. März bietet die Verbraucherzentrale Bayern als Kooperationspartner der Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg jeweils von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr im Rahmen einer Online-Veranstaltung für Hauseigentümer die Möglichkeit, sich rund um das Thema Heizungserneuerung beraten zu lassen.Bei der Suche nach der passenden Heiztechnik für das Haus bieten sich vielfältige Lösungen an, immer mehr auch in Kombination mit Solarenergie. Auch andere innovative Lösungen sind inzwischen ausgereift und erfreuen sich zudem hoher Zuschüsse durch Förderprogramme des Bundes. An diesem Tag bekommen Sie eine echte Entscheidungshilfe und objektive Beratung im digitalen Beratungsformat. Im Rahmen der Veranstaltung wird es zuerst einen Impulsvortrag zur Einführung in die Thematik geben. Anschließend können sich die Teilnehmer:innen in so genannten Break-Out-Räumen informieren und beraten lassen. In jedem Break-Out-Raum befindet sich ein Energieberater:in und ein Moderator:in.Die Teilnehmerzahl ist für jeden Termin auf 44 Personen begrenzt; Webcam und Mikrofon zur aktiven Teilnahme an der Veranstaltung werden empfohlen. Außerdem sollten Sie das Baujahr des Hauses, das Jahr der Inbetriebnahme der Heizung, das Kaminkehrerprotokoll sowie den Energieverbrauch (in Litern, kWh) bereithalten.Derfür die beiden Termine lautet: https://t1p.de/rzp74 Weitere Informationen sowie Termine finden Sie bei der Fachstelle für Klimaschutz unter www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz