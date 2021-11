Online-Informationsabend zum Thema Wärmeeinsparung und -erzeugung

Die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg beteiligt sich mit Partnern aus dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land mit vielfältigen Angeboten rund um das Thema Wärmeeinsparung und Wärmeerzeugung bei den Themenwochen Wärme des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, welche vom 15. bis 28. November 2021 angesetzt sind.Dazu bieten am Montag, den 22. November regionale Akteure aus dem Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land ab 18:00 Uhr einen kostenlosen, digitalen Informationsabend mit Vorträgen wie „Heizung erneuern – Holzpellets oder Wärmepumpe statt Heizöl und Erdgas“ oder „Förderungen für Investitionen in die Heizung“ an. Teilnehmer können während der digitalen Veranstaltungen zudem über „Breakout-Rooms“ direkt mit den Referenten in Kontakt treten. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter www.modernisierungstage.de