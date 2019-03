Energie-/Spezialberatung und Vorträge auf der WI-LA in Aichach

Samstag, den 06.04.2019 um 15:00 Uhr: Energieoptimiertes Bauen (Landkreis Aichach-Friedberg, i. A. Referentin: Monika Gebhard)

Sonntag, den 07.04.2019 um 13:00 Uhr: Energetische Modernisierung und Fördermöglichkeiten (Landkreis Aichach-Friedberg, i. A. Referent: Klaus Becker)





Häuser werden in ein paar Monaten gebaut, doch ihre Nutzungsdauer beträgt meistens mehr als 50 Jahre. Besonders Energiekosten stellen dabei einen enormen Teil der laufenden Betriebskosten dar."Die Energiepreise können Sie nicht beeinflussen, aber Ihren Energieverbrauch!",so Fatma Friedrich von der Fachstelle für Klimaschutz im Landratsamt Aichach-Friedberg.Über kurz oder lang macht sich deshalb eine energieeffiziente Bauweise oder richtige Modernisierung schnell bezahlt. Doch wie sinnvoll und wirtschaftlich sind beispielsweise Investitionen in einen verbesserten Wärmeschutz oder moderne Heiztechniken tatsächlich? Bevor Sie mit konkreten Maßnahmen anfangen, ist es ratsam einen Energieberater zu fragen. Nutzen Sie das kostenlose und neutrale Beratungsangebot auf der WI-LA, welche die Fachstelle für Klimaschutz am Ausstellungswochenende anbietet:Lassen Sie sich am 06.04.2019 zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr von einem Energieberater rund um die Themen Sanieren und Bauen, Energieeinsparung und Energieeffizienz sowie zu vielseitigen Fördermöglichkeiten beraten. Für Fragen zum Thema Heizen steht Ihnen am 07.04.2019 speziell der Aichacher Bezirkskaminkehrer zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr zur Verfügung!Im Rahmen des Vortragsprogramms bietet die Fachstelle für Klimaschutz auf der Messe folgende Fachvorträge an:Weitere Informationen und Termine finden Sie außerdem unter www.lra-aic-fdb.de/energieberatung