100 Jahre Frauenwahlrecht - ASF Aichach

Aichach : Evangelischer Gemeindesaal |

Wir laden Sie herzlich ein, 100 Jahre Frauenwahlrecht mit uns zu begehen!



Als Geburtsstunde des Frauenwahrechtes in Deutschland gilt der 12. November 1918.

Am diesem 12. November 1918 war es endlich soweit: Das aktive und passive Frauenwahlrecht wurde eingeführt. Akteur der Stunde war der Rat der Volksbeauftragten, der an diesem Tag in Berlin erklärte, dass „alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften (…) fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen (…) sind.



Seit 100 Jahren können Frauen wählen und gewählt werden – ein Meilenstein in der Geschichte der Demokratie in Deutschland und Grundlage für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Erleben Sie die spannende Geschichte des Frauenwahlrechts hautnah im Kino-Film

„Die göttliche Ordnung“!



Der Inhalt: Das Wahlrecht allein genügt nicht, ist aber ein guter Anfang. Der Film erzählt vom späten Erwachen der Schweiz in Sachen Gleichberechtigung.



Bei der anschließenden Diskussionsrunde ist Gelegenheit zu Austausch und Gespräch.



Eingeladen haben wir zur Diskussionsrunde:



Klaus Habermann - 1. Bürgermeister in Aichach



Clara Jung - Jusos



Sandra Lepper - SPD, Stv. Unterbezirksvorsitzende



Dr. Klaus Metzger - Landrat / angefragt



Beate Oswald - Frauenbeauftragte Landratsamt



Dr. Simone Strohmayr - SPD-Landtagsabgeordnete



Freuen Sie sich mit uns auf einen interessanten Abend!

Ihre



Kristina Kolb-Djoka

Vorsitzende



Um Anmeldung wird gebeten:

Tel.: 0157 57082 461

Mail: k.kolbdjoka@outlook.de