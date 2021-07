Frühsommer, Vögel und Gardasee

Aichach : BC A - Heim |

Beim Fotoclub Aichach zeigt Fotoclubmitglied Hans Peter zeigt am Donnerstag, 15. Juli 2021 um 18:00 Uhr, im Vereinslokal BC A-Heim Aichach Schrobenhausenerstraße Kurzfilme über die Schönheiten in Natur, Garten und im Frühsommer - über die Vielfalt der Vögel im Garten und Städte am Ostufer des Gardasee. Sehen Sie einen Besuch bei der Madonna della Corona und einen Abstecher in die Provinzhauptstadt Verona.

Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei.



zum Foto: Atemberaubend ist der Blick zur Felsenkirche Madonna della Corona, die sich in schwindelnder Höhe an eine senkrecht abfallende, und zum Teil überhängende Felswand schmiegt. Es lässt sich wohl nur erahnen, mit welcher Mühe und mit welchem Können die Basilika im 15. Jahrhundert vom Malteserorden in den Fels "gezaubert" wurde.