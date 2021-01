Trauringkurs auf Schloss Blumenthal

Aichach : Atelier für Schmuck & Objekte, Schloss Blumenthal |

Trauringe oder Partnerringe selbst zu schmieden ist nicht nur ein Erlebnis, sondern auch gar nicht so schwer. In der schönen Atelier-Werkstatt auf Schloss Blumenthal können Sie Ihre Ringe unter professioneller Anleitung nach Ihren Vorstellungen selbst gestalten. Unter Beachtung der herrschenden Hygieneregen wird immer nur ein Paar in der Werkstatt seine Ringe schmieden. In der freundlich kreativen Atmosphäre bekommt jeder die Unterstützung die er benötigt. Auf Wunsch kann gerne jederzeit ein passender Termin vereinbart werden. Info unter vemosch@t-online.de