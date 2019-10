Rügen Teil II

Dia-Vortrag von Joachim Feldmeier

unser nächster Vortrags-Abend findet am kommenden Donnerstag, 10.10.19 um 19:00 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach statt. Joachim Feldmeier zeigt den 2.Teil seiner Dia-Serie über Rügen. Wollen wir uns von ihm an die Ostseeküste entführen lassen! Seine Bilderreise beginnt am Kap Arkona, führt uns in den Norden der Insel über die Kreidefelsen zu den Seebädern Binz und Sellin sowie nach Putus. Auch die Halbinsel Mönchgut im Süden mit den Zickerschen Bergen wird uns Feldmeier nicht vorenthalten. Zum Abschluss sehen wir noch Aufnahmen von einer autofreien Insel - der Nachbarinsel Hiddensee.Eingeladen sind alle Mitglieder und Interessierte. Der Eintritt ist freiDia-Vortrag am Donnerstag, 10.10.19 um 19:00 Uhrim Gasthaus Gutmann in EcknachThema Rügen Teil IIRefernt Joachim Feldmeier