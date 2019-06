Praktisches Digitalisieren von Glasplatten

Der Fotoclub Aichach veranstaltet am Donnerstag, 13.6.2019 um 19:00 Uhr einen Vortrag mit praktischem Teil im Gasthaus Gutmann in Ecknach. Zum Thema "Digitalisieren von Glasplatten" referiert Franz Achter. In seiner Einführung bespricht er die Entstehung des Aufnahmemediums. Es folgt ein praktischer Teil in dem Achter an mitgebrachtem Equipment vorführt wie man Glasplatten digitalisiert. Anschließend zeigt er noch alte, völlig unbekannte Bilder von Aichach die er selbst digitalisiert hat.

Einladung geht an alle Interessierte. Der Eintritt ist frei.