Wir freuen uns dass wir Joachim Feldmeier für einen Bildervortrag am Donnerstag, 25.10.18 um 19.00 Uhr im Gasthaus Ecknach gewinnen konnten. Sein Thema: "Nah am Wasser". Wasser ist ein Element mit dem sich Feldmeier fotografisch befasste. Beginnend bei den Gewässern der näheren Umgebung zog es ihn an den Ammersee, weiter zum Starnbergersee bis zur Partnachklamm. Doch damit nicht genug - er machte einen riesen Sprung nach Hamburg und seine Reise endet an Nord- und Ostsee. Freuen Sie sich auf seine einzigartigen Schwarz-weiß-Bilder die er von diesen Exkursionen mitgebracht hat. Es ergeht Einladung an alle Mitglieder und Interessierte. Der Eintritt ist frei!



Fotos: Joachim Feldmeier