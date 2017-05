NACHTSICHTGERÄT – Kunstausstellung im Köglturm

Aichach : Köglturm |

An zwei Wochenenden im Juni ist im Köglturm die Gemeinschaftsausstellung „NACHTSICHTGERÄT“ zu sehen.

Die Ausstellung will latente und unmerkliche Botschaften sichtbar machen; eine aktuelle Werkschau für Klar- und Albträume als eine Form der Restlichtverstärkung.

Zu sehen sind Werke von Nicole Mahrenholtz, Lizy Lauterbach, Elisabeth Feiertag, Sebastion Merfort und Peter Zühlke. Der Eintritt ist frei.



Die Vernissage findet am Freitag, den 16. Juni 2017 um 19:30 Uhr im Köglturm statt. Alexander vom Stein begleitet die Vernissage musikalisch.



Öffnungszeiten:

17./18. und 24./25. Juni 2017

jeweils von 15:00-18:00 Uhr

Hinterm Turm 4, 86551 Aichach