„Lilablassbley“ - Neue Ausstellung im Aichacher Rathaus

Lila ist die Lieblingsfarbe der in Augsburg geborenen Künstlerin Eva Bley, die seit 1999 als freiberufliche Malerin tätig ist. Seitdem zeigte sie ihre Arbeiten in zahlreichen Einzelausstellungen im In- und Ausland. Sie arbeitet als Dozentin für Malerei, unter anderem an der VHS Augsburg/Land und an der Schwabenakademie Irsee. Sie leitet und organisiert Malreisen und Aquarellseminare, sowie Zeichen-, Acryl-und Druckkurse.



Das staunende Betrachten von Landschaft, Tier und Mensch inspiriert die Künstlerin zu stimmungsvollen Aquarellen. Ihre Bilder entstehen meist draußen in der Natur: Luft, Sonne und ein bisschen Lila bringen sie zum Leuchten.



Eine Auswahl von Exponaten ihrer vielfältigen Arbeit kann ab 8. Juni 2017 im Aichacher Rathaus bis zum 23. Juli bewundert werden.



Die Vernissage findet am Donnerstag, den 8. Juni 2017 um 18.00 Uhr im Rathaus statt.



Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 8.00-12.30 Uhr

Montag & Dienstag: 13.30-16.00 Uhr

Donnerstag: 13.30-18.00 Uhr