Kreativpreis 2020 - Sommerferien Leseclub

Lesen was geht, malen und gewinnen.

Unter den Bewertungskarten mit den schönsten Bildern aller Teilnehmer am Sommerferien-Leseclub wird der diesjährige Kreativpreis verlost:Einen Familien-Ausflug in den LEGOLAND Freizeitpark(Für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 13 Jahren)inkl. 2 Tage Parkeintritt mit einer Übernachtung im LEGOLAND Campingfass mit Frühstück, zusätzlich 2 Bayerntickets für Hin- und Rückreise.Nähere Informationen und die Flyer sind in der Stadtbücherei Aichach, Schulstr. 8, während der Öffnungszeiten und unter www.stadtbuecherei-aichach.de erhältlich.