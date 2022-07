Aichach : BC A-Heim, |

Am Donnerstag, 14. Juli 2022, um 19:00 Uhr referiert unser Mitglied Bruno Röske zum Thema Königliches Krakau im BC A-Heim, Schrobenhausenerstraße 21 in Aichach, Beginn ist 19:00 Uhr. Krakau ist die nach Warschau zweitgrößte Stadt Polens. Sie nennt sich deshalb „königlich“, weil sie als ehemalige Residenzstadt der polnischen Könige und als Begräbnisstätte herausragender Persönlichkeiten auf dem Wawel eine besondere nationale Bedeutung erlangt hat. Da die Stadt im Zweiten Weltkrieg nahezu unzerstört blieb, konnte sie sich das Antlitz jener glorreichen Epoche bewahren, als sie die Hauptstadt Polens war und erst Anfang des 17. Jahrhunderts von Warschau abgelöst wurde.

Bruno Röske erzählt von der glanzvollen Vergangenheit und der Vielzahl kultureller Kunstschätze der Stadt. Bereits 1978 wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und im Millenniumsjahr zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt. Kein Wunder, dass der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden ist. Derzeit besuchen jedes Jahr mehr als 10 Mio. Touristen die Stadt.

Der Referent wird aber nicht nur Bilder von der großartigen historischen Kulisse Krakaus zeigen, sondern auch einen Eindruck von dem pulsierenden Leben vermitteln. Immerhin besteht ein Fünftel der Bevölkerung aus Studenten, die für Lebendigkeit und jugendlichen Flair sorgen. Der Zuschauer wird auch Zeuge eines Abstechers in den Stadtteil Kazimierz sein, dem ehemals jüdischen Viertel, wo vor dem Holocaust mehr als 60 000 Juden wohnten.



Alle Mitglieder und Interessierte, die die Geschichte und Schönheit der königlichen Stadt kennen lernen wollen, sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei.