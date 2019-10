Karibik Teil II

Curacao, Bonaire, Aruba, Martinique oder die Dominikanische Republik –

wer träumt nicht manchmal davon

Herbert Hanika will uns in seinem Teil II mit seinen Bildern genau dorthin entführen. Lassen Sie sich verzaubern von Hanikas farbenfrohen Aufnahmen dieser Karibischen Inseln. Er hat auch Schwarz-Weiß-Fotos dabei die durch die einfache Tonung bestimmte Motive zum Tragen bringen. Der Vortrag findet am Donnerstag, 24.10.2019 um 19:00 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach statt. Der Eintritt ist frei. Eingeladen sind alle Mitglieder und Interessierte!