Jubilate ist wieder da!

Gottesdienst zum Muttertag

Das lange, pandemiebedingte Warten hat ein Ende.In der Messe zum Muttertag am 7. Mai um 18:00 Uhr in der Stadtpfarrkirche gibt der Reischenauchor Jubilate sein Comeback. „Wir sind wieder im Probenrhythmus und freuen uns sehr, die erste Messe nach der Zwangspause in Aichach spielen zu dürfen“, erzählt Sängerin Petra Reiter. Chorleiter Dr. Christoph Reiter hat mit seinen Damen Songs und Balladen passend zum Muttertag ausgesucht. „Natürlich ist auch eine musikalische Überraschung mit dem Stadtpfarrer dabei“, verrät Reiter. Der sitzt nun vor den Noten und übt schon mal fleißig für den Gottesdienst. „Was wir singen werden, bleibt ein Geheimnis“, so Stadtpfarrer Gugler, der mit dem Chor auf eine volle Stadtpfarrkirche hofft.