Experimentelle Fotografie

Franz Achter experimentiert gern in der Natur, auf der Insel Föhr, oder wo immer sich ihm die Möglichkeit bietet mit seiner Kamera. Speziell aber mit einigen seiner älteren analogen Objektive. Er spielt mit dem Licht sowie mit der Schärfe und kombiniert das mit all den Möglichkeiten die ein Zoom zu bieten hat. Seinen Motiv-Ideen lässt er hier freien Lauf. Die besten Resultate zeigt Achter am Donnerstag, 08.11.18 um 19.00 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach. Alle Mitglieder und Interessierte sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.