Das schöne Wittelsbacher Land ist reich an Denkmälern und denkwürdigen Plätzen, wie Relikte aus der Römerzeit, Erinnerungen an die Wittelsbacher oder jüngerer Zeugen ihrer Zeit. Einige davon hat Erika Probst gesucht - und gefunden.

Das Bild zeigt die "Schneitbacher Einung" in Unterschneitbach



Bildervortrag am Donnerstag, 21.6.2018

um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach

Thema: "Durchs Wittelsbacher Land"

Referentin: Erika Probst, Aichach