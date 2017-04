Die Aichacher Kunstmeile

Aichach : Gesamte Innenstadt |

Die Aktionsgemeinschaft Aichach (AGA) hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Aichach wieder alle Künstler aus dem Wittelsbacher Land, sowie dem Altomünsterer und Dachauer Raum zur alljährlichen Kunstmeile in Aichach eingeladen.



Die Eröffnung der Kunstmeile findet am Sonntag, den 30.04.2017 um 11.30 Uhr vor dem Aichacher Rathaus statt.

Bis zum 28.05.2017 sind dann die Kunstwerke in ganz Aichach zu sehen.



Die Kunstmeile ist seit ihrem Bestehen vor über 10 Jahren zu einem wichtigen Meilenstein des Kulturlebens in Aichach geworden und wird auch dieses Jahr wieder einen Eindruck des vielseitigen künstlerischen Schaffens in der Region vermitteln.



In vielen Geschäften werden Künstler ihre Werke zum Besten geben. Die Krönung ist nach wie vor die Gemeinschaftsausstellung im Rathaus, bei der der interessierte Betrachter einen Überblick über die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler gewinnt.