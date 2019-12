Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live im Kino

Aichach : Cineplex Aichach |

Zum ersten Mal leitet der neue Chefdirigent Kirill Petrenko das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker – das zugleich eine neue schwungvolle Facette in Petrenkos Repertoire enthüllt. Standen bei seinen bisherigen philharmonischen Konzerten deutsche und russische Komponisten im Zentrum, so geht es an diesem Abend musikalisch in die USA: mit Tänzen aus Bernsteins West Side Story und Gershwins Amerikaner in Paris. In Musical-Songs von Stephen Sondheim, Kurt Weill und anderen erleben wir zudem die Star-Sopranistin Diana Damrau.