Das antike Rom

Nachdem unser Heiliger Vater Papst Franziskus ja nun auch Aichach kennt befasst sich der Fotoclub Aichach an seinem nächsten Vortragsabend mit Rom! Franz Achter zeigt Fotografien aus der antiken italienischen Hauptstadt. Seine Reise führte ihn diesmal zum Kolosseum, entlang der Via die Fori Imeriali, vorbei an Ausgrabungen sowie der Basilica di Santa Maria in Ara coeli bis zum Nationaldenkmal. Der Trevi-Brunnen zeigte sich ihm neu restauriert und auch den Weg zum Pantheon erlebte Achter von seiner schönsten Seite. Ein herrliches Motiv gab auch der Tiber ab – die Abendsonne verzauberte den Fluss golden und mit dem Petersdom im Hintergrund war es ein wundervolles Erlebnis.

Der Bildervortrag findet am Donnerstag, den 23.11.2017 um 19.30Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach statt. Der Eintritt ist frei.

Claudia Neumüller, Fotos Franz Achter