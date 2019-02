Frauenverwöhnfrühstück am 30.03.2019 im Christus Forum Aichach

Aichach : Christus Forum Aichach |

Am Samstag, den 30.03.2019, 9 Uhr findet in den Räumen des Christus Forum Aichach ein Frauenverwöhnfrühstück statt.

Hierzu laden wir alle Frauen, die sich in entspannter Atmosphäre bei netter Unterhaltung verwöhnen lassen möchten, sehr herzlich ein.



Im Anschluss an das Frühstück erwartet uns eine Musical-Geschichte aus dem Buch Ruth des Alten Testaments.

Christine Sieg hat dieses Musical komponiert. Sie liest vor, singt und begleitet hierzu am Klavier.

Bei Ruth handelte es sich um eine der fünf namentlich erwähnten Frauen im Stammbaum Jesu. Ruth war eine Frau des Orients, was sie jedoch erlebte, ist durchaus auch auf unser heutiges Leben und die Probleme, die sich uns stellen, anwendbar. Ruth musste sich entscheiden. Sie war mutig, ging Risiken ein und tat das Unerwartete.

Ruth wurde geliebt, hat alles gewagt und ist schließlich angekommen.



Christine Sieg ist 47 Jahre, lebt mit ihrer Familie in Ellwangen an der Jagst und arbeitet in der Marketingabteilung eines Telekommunikationsunternehmens. Gemeinsam mit ihrem Mann war sie viele Jahre in der Lobpreisleitung verschiedener Gemeinden eingebunden. Seit ca. 10 Jahren bringt sie sich vermehrt in die Frauenarbeit überkonfessioneller Werke ein.



Wir bitten um Anmeldung per E-Mail: buero@gemeinde-cfa.de bis zum 26.03.2019 (Anmeldeschluss) sowie um einen freiwilligen Kostenbeitrag von 7,50 € für das Frühstück.



Christus Forum Aichach

Augsburger Straße 23 (I. Stock über Depot)

86551 Aichach