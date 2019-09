Frauenverwöhnfrühstück am 12.10.2019 im Christus Forum Aichach

Aichach : Christus Forum Aichach |

Am Samstag, den 12.10.2019, 9 Uhr findet in den Räumen des Christus Forum Aichach ein Frauenverwöhnfrühstück statt.

Hierzu laden wir alle Frauen, die sich bei einem guten Frühstück und netter Unterhaltung verwöhnen lassen möchten, sehr herzlich ein.



Im Anschluss an das Frühstück dürfen wir gespannt sein auf einen Vortrag unserer Referentin, Frau Dr. Lydia Steinhauer, zum Thema:



Das Kreuz mit der Liebe -

warum das Lieben uns gerade da am schwersten fällt,

wo es am wichtigsten ist,

und wie Liebe dennoch gelingen kann.



Frau Dr. Steinhauer lebt mit ihrer Familie in Freising und ist als Lehrerin, Ehefrau und Mutter von zwei Kindern jeden Tag selbst konfrontiert mit der Liebe und den Umständen, die sie uns erleichtern oder erschweren.



Wir bitten um Anmeldung per E-Mail: buero@gemeinde-cfa.de bis zum 08.10.2019 (Anmeldeschluss) sowie um einen freiwilligen Kostenbeitrag von 7,50 € für das Frühstück.



Christus Forum Aichach

Augsburger Straße 23 (I. Stock über Depot)

86551 Aichach