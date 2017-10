Rockkonzert am Samstag, 21. Oktober 2017, 19 Uhr im Christus Forum Aichach

Aichach : Christus Forum Aichach |

Am Samstag, den 21. Oktober 2017 um 19 Uhr findet in den Räumen des Christus Forum Aichach ein Rockkonzert statt. Präsentiert wird dieses von „The Lack-Family aus den USA“, die bereits zum dritten Mal in Deutschland auftreten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen!



Bei den „Lacks“ handelt es sich um ein Ehepaar mit drei Töchtern, die freiwillig auf Ruhm und Besitz verzichten, um anderen mit ihrer Musik die Liebe Gottes näher zu bringen. Die „Lacks“ reisen in ihrem Wohnmobil um die ganze Welt und vermitteln viel Freude am Leben und ihrer Musik. Sie singen Originallieder und beliebte Classic-Rock-Hits mit rockigen Familienharmonien.



Einen ersten Eindruck kann man über die Homepage der Familie gewinnen: www.thelackfamily.com. Dort stellen sie sich und ihre Musik vor und geben Interviews.

Wir laden herzlich dazu ein, eine etwas andere Art christlicher Musik kennen zu lernen.



Christus Forum Aichach

Augsburger Straße 23 (I. Stock über Depot)

86551 Aichach