Laufsteg frei - wir modeln…

Wir dachten uns, nach so viel Homescooling, kaum soziale Kontakte… ist es sicher interessant, sich mal wieder so einem spannenden und vielseitigen Thema zu widmen. Natürlich mit Abstand und Hygiene. Das hat ja vergangenes Jahr auch prima geklappt. In diesem Jahr haben wir uns um das SanDepot bemüht, da es uns genug Fläche bietet um genug Abstand eizuhalten. Wir finden: Eine wahnsinnig gute coole und vor allem kühle Location für unser Vorhaben. Auch das Areal vor dem Gebäude ist super, weiterhin ist ja auch Wasser in der Nähe.

Die Welt des Modelns und der Fotografie steht uns offen

! Sie steht euch einen ganzen Nachmittag zur Verfügung. Natürlich könnt ihr euch auch mit Catharina (wir stellen sie euch nach eurer Anmeldung vor) gemeinsam fotografieren lassen und selbstverständlich auch alleine. Hier lassen wir alles offen! Wir sind für euch da und fotografieren euch bei dieser Action.Am 2. Tage könnt ihr die Fotos aufarbeiten, hierzu sind wir wieder im Großen Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt. Bitte bringt einen Laptop mit, mit vorinstalliertem Programm. FastStone ImageViewer kann in deutscher Sprache kostenlos vom Internet herunter geladen werden. Das Programm umfasst alles was man braucht und ist sehr leicht bedienbar.Mitzubringen ist in erster Linie gute Laune und ein Laptop. Sicher habt ihr totschicke Klamotten, bringt sie mit. Auch Accessoires sind erwünscht. Erlaubt sind Kameras sowie Handys. Bitte mit leerer Speicherkarte und geladenem Akku, wenn möglich vielleicht ein Ersatzakku mitbringen.Wir bemühen uns ums fototechnische Equipment.Weiterhin, bitte eine kleine Brotzeit und etwas Trinkbares mitbringen.Ende 2021/Anfang 2022 werden wir in der Sparkassen-Galerie in Aichach für euch wieder eine Ausstellung organisieren.