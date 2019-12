Kulinarische Lesung mit Nicola Förg

Aichach : Schloss Blumenthal |

Erleben Sie einen amüsanten und spannenden Abend mit Bestseller-Autorin Nicola Förg. Lassen Sie sich entführen in die aufregende Arbeitswelt von Kommissarin Irmi Mangold und lauschen Sie gespannt Irmis elftem Abenteuer. Gerahmt wird die Lesung von einem leckeren Drei-Gänge-Menü, inkl. eines Willkommens-Drinks – natürlich sind alle Gerichte selbst gemacht und in erlesener Bio-Qualität. Nutzen Sie die Gelegenheit auch, der Autorin Fragen zu stellen oder sich Ihr Buch-Exemplar signieren zu lassen.



Nicola Förg, Bestsellerautorin und Journalistin, hat mittlerweile zwanzig Kriminalromane verfasst, an zahlreichen Anthologien mitgewirkt und 2015 einen Islandroman vorgelegt. Die gebürtige Oberallgäuerin, die in München Germanistik und Geografie studiert hat, lebt mit ihrer Familie auf einem Hof in Prem am Lech. Sie erhielt für ihre Bücher mehrere Preise für ihr Engagement rund um Tier- und Umweltschutz.



79,- Euro p.P. inkl. Aperitif und 3-Gang Menü.



Reservierungen und Karten unter www.schloss-blumenthal.de oder per Mail feiern@schloss-blumenthal.de bzw. 08251 – 8904-300.