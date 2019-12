Escape-Krimi-Dinner

Aichach : Schloss Blumenthal |

Blumenthal und das Geheimnis des Deutschen Ordens – Oliver Manschureka hat Schloss Blumenthal gekauft. Er gibt ein Festbankett zum erfolgreichen Kauf. Es war nämlich gar nicht so einfach seinen Widersacher Michael Wolkenstein-Rodeneck zu überbieten. Doch ist dabei alles mit rechten Dingen zugegangen?

Erleben Sie ein interaktives Krimidinner im Jahr 2020 auf dem Schloss Blumenthal. Lassen Sie sich in eine Geschichte voller Rätsel aus der Vergangenheit dieses sagenhaften Ortes entführen und bestimmen Sie den Ausgang der Geschichte mit. Wir servieren Ihnen ein erlesenes Drei-Gänge-Menü, gewürzt mit jeder Menge Nervenkitzel.





79,- Euro p.P. inkl. Aperitif und 3-Gänge-Menü.



Reservierungen und Karten unter www.schloss-blumenthal.de/dinner/ oder per Mail feiern@schloss-blumenthal.de bzw. 08251 – 8904-300.