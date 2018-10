Aichach : Schloss Blumenthal |

Eine Reise mit Poesie, Literatur, Düften, Bildern und Musik durch die Welt der Honigbiene mit ihren Gaben, wie Honig, Propolis, Wachs und Pollen.



Ich, Andreas Bock, Bio-Imker in der Demeterimkerei in Schloß Blumenthal lade Sie an diesem Abend in die Gaststätte zu Blumenthal ein, zu einem kulinarischen Erlebnissdinner. Um mit allen Sinnen zu erleben, was die Vorstellungen und Erfahrungen sind, die mich seit 10 Jahren bewegen, mich ausschliesslich mit dem Leben der Bienen zu beschäftigen.



www.schloss-blumenthal.de/veranstaltungen/