Biergarten Relaxed mit den Hangonauten

Biergarten Relaxed in einem der gemütlichsten Biergärten in Aichach.In dem malerischen Schlossgarten herrscht stets eine entspannte Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt!Hier spielen am Sonntag den 11.8. die Hangonauten. Diese spielen seit vielen Jahren auch im Planetarium Augsburg.Eintritt frei, der Hut geht für die Künstler rum