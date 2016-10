Voll im Trend: Pilates-Kurse beim TSV

Pilates gilt als "Wohlfühltraining", das sich positiv auf Körper, Seele und Geist auswirkt. Die Übungen werden im Einklang mit einer tiefen und bewussten Atmung und mit hoher Konzentration langsam und präzise durchgeführt, wobei die Bewegungen möglichst fließend und geschmeidig sind. Bei regelmäßigem Training werden Sie straffer, schlanker, entspannter und verbessern Ihre Haltung. Pilates spricht alle tiefen und oberflächlichen Muskeln Ihres Körpers an, wobei im Fokus jeder Übung Ihre Rumpfmuskulatur steht. Dieses spezielle Trainingssystem, das mehrere Hunderte von Übungen auf der Matte und an besonderen Geräten umfasst, ist kein neuer Fitnesstrend, sondern wurde bereits vor ca. 100 Jahren vom deutschen Athleten Joseph Pilates entwickelt.Die Abendkurse am Montag und Dienstag (jeweils um 20.00 Uhr) sind bereits seit Wochen ausgebucht. Aufgrund der großen Nachfrage bietet der TSV Milbertshofen zusätzlich einen Kurs am Freitagvormittag um 09.30 Uhr an, für den sich Interessentinnen ab sofort anmelden können.Zu einem echten Dauerbrenner hat sich der Kurs „Pilates & Rückbildung mit Baby“ am Freitagvormittag um 10.30 Uhr entwickelt, der besonders gut für frischgebackene Mütter ab der 6. Woche nach der Entbindung bzw. 3-4 Monate nach einem Kaiserschnitt geeignet ist. Das Besondere an diesem Vormittags-Kurs ist, dass Sie Ihren Nachwuchs mitbringen können, so dass Sie keine Aufsicht für die Zeit brauchen! Wenn es Sie also nicht stört, dass außer Ihrem eigenen Baby noch ein paar mehr Kleinkinder in der Stunde quäken, während Sie Ihre Pilates-Übungen durchführen, dann nichts wie hin zum TSV Milbertshofen!Die erfahrenen Pilates-Trainerinnen des TSV haben ihre Ausbildung alle bei der renommierten „pilates academy“ von Sandra Dobuschinsky absolviert und freuen sich auf zahlreiche motivierte Teilnehmerinnen.Infos zu den Pilates-Kursen sowie zu allen Sport- und Fitnessangeboten des TSV Milbertshofen finden Sie immer tagesaktuell auf www.tsv-milbertshofen.de. Telefonische Infos gibt’s in der Geschäftsstelle des TSV unter 3582716.