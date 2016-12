München : Marienplatz | .21.Zum 21. Türchen Adventskalender 2016Von Zauberblume 21.12.2016Eindrücke zu

Augsburg

Besuch am WeihnachtsmarktDer Glühwein richtig stark.Der Daniel mal den Mäx.Ich malte die Leckermaul-Hex.Jongleur mit dem Einrad.Für die Kinder gar nicht fad.Crepes mit Schokolade.Nikolaus mit Biss in die Wade.Die Weihnachtsoyranude,Stabs gebar ub der Mitte.Ein Chor am Stadtrand sang.Ich dazu den Bleistift schwang.