Tennis Jugend, neue Vereinsmeister unter blauem Himmel gekürt.

In der anschließenden Siegerehrung konnte die Jugendwartin und auch Trainerin Regina Reimers-Schlichte stolz auf eine super Jugendsaison zurückblicken. „ Es hat alles wieder super geklappt. Danke an meine Tochter Meike, die mich als zweite Jugendwartin toll unterstützt hat und Danke an die vielen Helfer und tolle Eltern, Großeltern. Ich bin sehr stolz zur Zeit fast 100 motivierte, junge Tennisspieler-innen mit einem tollen Team zu trainieren, zu coachen und ihnen den weißen Sport näher zu zeigen“ freute sich Regina Reimers-Schlichte zum Schluss. Der Abteilungsleiter Jürgen Pfeuffer bedankte sich bei Regina Reimers-Schlichte für die gut organisierte Meisterschaft und der Tennis Schlachtruf wurde von allen laut gerufen. Beim anschließenden Pizza Essen vom MTV Club Wirt Alfio & Salvo wurde von allen Beteiligten und auch Eltern, Geschwistern noch lange über die tollen Ballwechsel diskutiert und ein positives Resümee gezogen.