MTV verleiht 120 Sportabzeichen.

Die Verleihung für dieses Jahr fand am 12.11. im MTV Sportzentrum statt. Für 120 Teilnehmer/innen lagen die Urkunden und Nadeln des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB ) bereit. 7 sogen. Familiensportabzeichen, bei denen mind. 3 Mitglieder einer Familie teilnehmen, erhielten eine besondere Urkunde. Sie gratulierte den Familien Bruns, Dietzsch, Grabher, Redetzke, Schlichte, Schneemann und Schulz. Auch die kompletten Fußballmannschaften der A und B-Jugend, die Herren und Alte Herren waren dabei: Die Trainer hielten ihre Trainingseinheiten in Form des Sportabzeichens ab.Egal, ob die Teilnehmer zum ersten oder achtunddreißigsten Mal ( Annelore Schmidt ) dabei waren: Schmidt überreichte jedem Einzelnen persönlich Urkunde und Nadel. Die Neulinge, die in diesem Sommer zum ersten Mal dabei waren, munterte sie auf, im nächsten Jahr wieder anzutreten. Gleichzeitig gab sie ihnen nützliche Tipps mit auf den Weg. Besonders bei den Koordinationsübungen ( Weitsprung, Schleuderball, Seilspringen ) musste viel trainiert werden, um die Vorgaben zu erfüllen. „Ich sehe noch, wie sich einige mit dem Springseil Stunde um Stunde „quälen“ mussten, um die Übung sauber hinzubekommen“, sagten die Übungsleiter/innen. Aber das Durchhalten hat sich letztendlich gelohnt. „Die seit Jahren angestrebte 100-Marke haben wir in diesem Jahr dank der teilnehmenden Mannschaften deutlich überschritten“, freute sich Schmidt. Für diese besondere Leistung überreichte ihr Vorstandsmitglied Regina Reimers-Schlichte einen schönen Blumenstrauß. „Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch bei meinen langjährigen „Mitstreitern“ Irmtraud Redetzke, Eva und Lothar Zboron, Dagmar von der Osten, Hannelore Jirmann und einigen Eltern für Messen, Stoppen, Harken, etc. bedanken, betonte Schmidt. Zum Abschluss wünschte Schmidt ein gutes und gesundes Jahr 2017. Die Termine werden wieder rechtzeitig bekannt gegeben.