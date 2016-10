Die Tanzsparte vom TSV Godshorn lädt zum vierten Tagesworkshop ein. (22.Okt)

Die Tanzsparte des TSV Godshorn lädt dazu am Samstag den 22. Oktober um 14Uhr zu einemWorkshop für vier Stunden in die Godshorner Schule im Rährweg 20 ein.Ein erfahrenes Trainerpaar zeigt Interessierten wie es abläuft, beginnend mit demGrundschritt bis zur ersten Tanzfolge. Es ist egal ob Sie Einsteiger sind oderVorkenntnisse haben, so ein gemeinsamer Workshop macht immer gute Laune.Die Teilnehmer vom letzten Workshop vor einem Jahr haben den Mitgliedern einpositives Feedback gegeben und damit die Tanzsparte animiert einen weiteren Kurs anzubieten. Der wird nach zahlreichen ehrenamtlichen Vorbereitungsstunden jetzt durchgeführt. Dazu gehört auch das Verteilen von 5000 Flyern in Langenhagen und Godshorn.Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel. 0176 44572823 oder unter derEmailadresse vom Spartenleiter: Peter.Tanzen@t-online.de. Vor Ort können Sie sicham 22.Oktober bis 13Uhr45 anmelden. Die Teilnahmekosten betragen 5 Euro proPerson. Weitere Infos finden Sie unter www.godshorn-tanzen.de