Das war eine ordentliche Haselnussernte.

Die gesamte Menge der gesammelten Haselnüsse stammen von einem einzigen Strauch. Bei stärkeren Windböen hat es förmlich Haselnüsse geregnet.Man konnte mit dem einsammeln der Nüsse gar nicht mehr aufhören, zu viele lagen am Boden. Irgendwann ist man fast "süchtig" und kann erst aufhören zu sammeln, wenn wirklich keine Nüsse mehr zu finden sind.Die Haselnüsse kommen nun erst einmal in luftdichte Eimer, dadurch kann man sie etwas länger lagern.Bereits seit einiger Zeit gibt es bei uns täglich eine Portion frisch geknackter Nüsse, die über den Tag verteilt verspeist werden. Bei dieser Menge dürfte es über einen längeren Zeitraum etwas zu knabbern geben.Einige Nüsse bekommen natürlich auch unsere Eichhörnchen und unser Hund, der die Nüsse ganz besonders liebt.Haselnüsse, wie auf 'gesundheit.de' zu lesen ist, enthalten eine hohe Menge an Lecithin, Vitamin E und wichtigen Mineralstoffen, wie Kalzium, Phosphor und Eisen.