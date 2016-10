Tina Schüssler gewinnt K-1 WM-Kampf der WKU in USA

Was für ein Weg! 2009 erlitt sie einen Schlaganfall, war halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen. 2010 folgte noch eine Herzoperation. Nachdem sie 2013 wieder Weltmeisterin im Profiboxen wurde, kehrt Tina Schüssler nun als Weltmeisterin im K-1 nach Augsburg zurück. In Orlando (Florida) holte die 42-Jährige den Titel im Finalkampf gegen die 28-Jährige Yulia Guseva aus New York.

Damit hat die ehrgeizige Sportlerin nun drei Weltmeistertitel in drei verschiedenen Kampfsportarten: Kickboxen, Boxen und K-1. „Ich kann es selbst nicht glauben“, freut sie sich. „Das habe ich alles meinem Erfolgstrainer Jordanis Perchanidis zu verdanken. Er hat zusätzlich noch drei Wochen Urlaub genommen, damit er mich intensivst auf die Weltmeisterschaft vorbereiten konnte. Wir haben sehr viel Zeit, Kraft und Energie in ein extrem hartes Training gesteckt.“Nach drei Jahren mit Krankenhausaufenthalten und Reha-Maßnahmen kam Tina Schüssler zurück – stärker als jemals zuvor. Jedoch nicht mit dem Ziel, wieder im Ring zu stehen, sondern für ihren Sohn eine gesunde Mutter zu sein. Schritt für Schritt kämpfte sie sich ins Leben und in die Öffentlichkeit zurück. Ihr Schicksal ergreift viele Menschen. Sie steht im Blickpunkt der Medien, hat viele Fernsehauftritte und brachte vor kurzem ihre erste Musik-CD in den Handel.Seit ihrer Genesung ist es auch ihre Intension, kranke Menschen zu motivieren, sie zu stärken oder einfach nur zu begleiten. Trotz eines Vollzeitjobs im Tiefbaubetrieb ihres Vaters engagiert sie sich ehrenamtlich als Patin des Kinderschmerzzentrums am Klinikum Augsburg, als Botschafterin der DKMS, der Bayerischen Krebsgesellschaft, des Deutschen Roten Kreuzes und des Mutter-Kindzentrums (mukis). Zusammen mit Jumbo Schreiner (Pro 7) ist sie Botschafterin von „Stunde des Herzens“. Ab Oktober wird sie auch in der Palliativbetreuung tätig sein.Zunächst aber gönnt sie sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten Clemens Brocker noch einige Tage Urlaub im Sonnenstaat Florida. „Das Wetter hier ist so spitze“, lässt sie jetzt erst einmal die Seele baumeln und die Ereignisse sacken.