Wohltätigkeitskonzert in Stadtallendorf

Die gemeinsame Sprache der Menschheit.

Musik gilt als Sprache der Menschen. Sie verbindet jedes Alter, jede Herkunft. Dies ist auch eine Herzensangelegenheit der Stadt Stadtallendorf und der Division Schnelle Kräfte (DSK).Jährlich findet in der Vorweihnachtszeit ein gemeinsames Adventskonzert statt. Nach dem Erfolg des Adventskonzertes in 2018 entwickelte daher der niederländische stellvertretende Divisionskommandeur, Brigadegeneral Hans Hoogstraten, die Idee, ein Wohltätigkeitskonzert zum Frühlingsbeginn zu veranstalten. Dieses Konzert würdigt dabei die nun schon seit fünf Jahren bestehende deutsch-niederländische Kooperation innerhalb der DSK.Mit süßen Klängen der Musik, wird der kalte Winter verabschiedet und der warme Frühling begrüßt. Durch einen großartigen Abend in der Stadthalle begleitet die Königliche niederländische Militärkapelle „Johan Willem Friso“.- Die Militärkapelle gehört zu den „Königlichen Niederländischen Landstreitkräften“.- Ein großer Teil des Aufgabenkataloges besteht in der Aufführung des Truppenzeremoniells bei Gelöbnissen, Kommandoübergaben oder Appellen innerhalb der Niederländischen Landstreitkräften. Gleichzeitig unterhält es repräsentative, öffentliche Konzerte.o seit 2013 Chefdirigent des Königlichen Militärorchesters ‘Johan Willem Friso’o assoziierter Professor für Blasorchesterleitung am Prins Claus Conservatorium in Groningeno Dirigent des niederländischen Fanfareorchesters ‘Psalm 150’ in Dinxperloo zahlreiche nationale Auszeichnungeno Bandoneon-Spezialisto Förderpreis des Rotterdamer Konservatoriums für herausragende Leistungen undkünstlerische Qualitäto festes Mitglied des Orquesta Tipica OTRAo regelmäßige Auftritte als Solist in ganz Europa (Flautango aus Bremen, OrquestaTipica Tangarte aus Sweden, Tango 5 aus England etc.).o Gründungsmitglied von SplendorFreuen Sie sich auf argentinisches Flair und einen Hauch von Sommer im Frühling.Der Eintritt ist frei.Am Ende des Konzertabends wird um eine Spende für den Einstz in Kinder- und Jugendprojekte gebeten.Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle der Division Schnelle Kräfte gern zur Verfügung:E-Mail: dskpressestelle@bundeswehr.orgTelefon: 064 28 – 938 2161