Im DIZ - Stadtmuseum Stadtallendorf: Geschichte einer jungen Stadt

Wir beginnen ammit dem Vortrag:Die Referentin hat die erste wissenschaftliche Studie zum Thema des Schenkens unter den Häftlingen in der entmenschlichten Welt nationalsozialistischer Konzentrationslager vorgelegt und beschäftigt sich mit der Bedeutung solcher Geschenke für die Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen der Menschen in der Zwangssituation der Lagerhaft.Amzeigen wir den Film von Joram Holtz:Der Film von 2011 dokumentiert das Leben von Edit Goldberger, geb. Klein, die in der Schweiz lebt. Ihr Schicksal ist verknüpft mit einem traurigen Kapitel unserer Stadtgeschichte. Sie war eine der 1000 ungarischen Jüdinnen, die als Zwangsarbeiterinnen im KZ-Außenlager Münchmühle lebten. Es war der Wunsch der Söhne, die Lebensgeschichte ihrer Mutter zu dokumentieren. Einer von ihnen,, berichtet über die Bedeutung dieses Films für die Familie und steht für ein Gespräch mit dem Publikum zur Verfügung.Am Mittwoch, demfindet die zweitedurch den Künstlerstatt.Die Verlegung beruht auf einem einstimmig gefassten Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung aus dem Jahr 2013. Insgesamt werden an diesem Tag 23 Steine verlegt. Beginn ist um 13 Uhr in unserem Ortsteil Schweinsberg, Neustadt 17. Danach werden in Niederklein und zum Abschluss im alten Ortskern von Stadtallendorf Steine verlegt. Wir wünschen uns rege Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger, um ein deutliches Zeichen gegen den wachsenden Rassismus und die Diskriminierung in Politik und Gesellschaft zu setzen.Fortgesetzt wird die Vortragsreihe am. An diesem Abend geht es um:Der Referent ist Vorsitzender der Ortsgruppe der AWO in Stadtallendorf. Die Ortsgruppe gibt es bereits seit 70 Jahren. Die AWO ist also einer der Vereinspioniere in unserer Stadt. Der Verein tritt insbesondere für die Belange von hilfsbedürftigen Menschen ein und spielt aufgrund seines Engagements im sozialen Bereich eine wichtige Rolle in der Vereinsstruktur unserer Stadt.Der letzte Vortragsabend findet amstatt zum Thema:Der Referent kennt die Entwicklung des Bundeswehrstandortes aus persönlichem Erleben und zeichnet ein kenntnisreiches Bild der Garnison in Stadtallendorf, die hier seit 1959 beheimatet ist. Der Vortrag bietet sicher nicht nur für Angehörige der Bundeswehr historische Informationen und auch die eine oder andere Geschichte eines Insiders über diese für die Stadtgeschichte wichtige Institution.Die Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot unserer Stadt. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, mehr über die Geschichte Stadtallendorfs zu erfahren.www.diz-stadtallendorf.deDokumentations- und Informationszentrum Stadtmuseum