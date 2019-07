Foto des Monats im DIZ/Stadtmuseum Stadtallendorf: Allendorfer Schüler 1948

Unser Foto des Monats August zeigt die vierte Klasse der Allendorfer Volksschule im Jahr 1948. 62 Kinder und zwei Lehrer vor dem 1938 erbauten Gebäude der Dorfschule, die später als Nordschule bezeichnet wurde. Der Lehrer links ist Ernst Guba, der später als Rektor das Allendorfer Schulwesen prägte. Rechts neben ihm steht Josef Fickert, damals der Schulleiter. Den Unterricht gaben damals fünf Lehrkräfte, darunter zwei Ordensschwestern, für mehr als 400 Schüler.Man wundert sich über die große Zahl von Schülern in einem Jahrgang. Aber es kamen immer mehr Heimatvertriebene und Flüchtlinge nach Allendorf, vorwiegend aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Sie kamen in den Baracken, die aus der Zeit der Munitionswerke noch standen, sowie in Bunkern der Munitionsfabriken und auch als Einquartierung bei den Hausbesitzern im „alten Dorf" unter.Die „Dorfschule“ schaffte es nicht, in den Klassenräumen die große Zahl von Kindern unterzubringen. So wurden Klassen im ehemaligen „Steinlager“ und sogar in einer Gastwirtschaft untergebracht. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Munitionsfabrik DAG wurde dann auch noch zur Waldschule umgewidmetErnst Guba kam als armamputierter Kriegsversehrter nach Allendorf und unterrichtete in der Dorfschule. Später dann leitete er den Bau der „Teichschule“, heute Georg Büchner Schule, und auch die heutige Südschule gilt als sein „Werk“.Zusammen mit anderen Sudetendeutschen gründete Ernst Guba übrigens die Turnabteilung, die in den TSV Eintracht ünerging und war bis 1978 auch ihr Leiter.Heinrich WegenerDIZ/Stadtmuseum Stadtallendorfwww.diz-stadtallendorf.deAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932oder 707-424info@diz-stadtallendorf.de